Цены на нефть возобновляются после падения: возвращаются опасения по поводу предложения

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в среду утром во время торгов выросли в цене до 104,40 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:34, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,59%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 100,54 доллара за баррель, прибавив 1,05%.

Детали

Цены на нефть выросли почти на 3% в среду, прежде чем несколько сократить рост, на фоне того, как опасения по поводу поставок снова вышли на первый план, даже несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу глобальной рецессии, пишет Reuters.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил во вторник, что отрасль находится "в осаде" из-за многолетнего недостатка инвестиций, добавив, что дефицит может быть уменьшен, если будут разрешены дополнительные поставки из Ирана и Венесуэлы.

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