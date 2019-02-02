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Ціни на нафту різко пішли вгору

Ціни на нафту різко пішли вгору

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у суботу зранку зросли в ціні до 62,75 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 9:50, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 3,14%.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI теж підросла до 55,26 долара за барель, додавши 2,75%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УННціни на нафту у прогнозі НБУ на 2019 рік знижено.

Українські Національні Новини

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