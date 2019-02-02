Ціни на нафту різко пішли вгору

За даними видання станом на 9:50, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилася на 3,14%.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI теж підросла до 55,26 долара за барель, додавши 2,75%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, ціни на нафту у прогнозі НБУ на 2019 рік знижено.



