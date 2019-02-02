Цены на нефть резко пошли вверх
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в субботу утром выросли в цене до 62,75 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 9:50, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 3,14%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI тоже подросла до 55,26 доллара за баррель, прибавив 2,75%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, цены на нефть в прогнозе НБУ на 2019 снижены.