Ціни на бензин та дизпальне в Україні за 10 днів зросли на 1,3% - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. За десять днів, станом на 20 квітня 2017 року середні ціни на бензин марки А-95 та дизельне пальне в Україні зросли на 1,2% та на 1,4% відповідно. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Так, ціни на бензин марки А-95 найбільше зросли у Закарпатській області — на 2,5%, у Київській — на 2,4%, у Запорізькій та Волинській областях — на 2,3%.
Водночас, за даними статистики, за 10 днів в Україні ціни на дизпальне найбільше знизилися у Полтавській області — на 2,7% та Вінницькій обл. — на 2,3%.
Нагадаємо, за словами директора спеціальних проектів ТНЦ “Психея” Геннадія Рябцева, ріст цін на бензини зумовило подорожання нафтопродуктів на кордоні.