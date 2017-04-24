Ціни на бензин та дизпальне в Україні за 10 днів зросли на 1,3% - Держстат

Так, ціни на бензин марки А-95 найбільше зросли у Закарпатській області — на 2,5%, у Київській — на 2,4%, у Запорізькій та Волинській областях — на 2,3%.

Водночас, за даними статистики, за 10 днів в Україні ціни на дизпальне найбільше знизилися у Полтавській області — на 2,7% та Вінницькій обл. — на 2,3%.

Нагадаємо, за словами директора спеціальних проектів ТНЦ “Психея” Геннадія Рябцева, ріст цін на бензини зумовило подорожання нафтопродуктів на кордоні.