Цены на бензин и дизтопливо в Украине за 10 дней выросли на 1,3% - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. За десять дней, по состоянию на 20 апреля 2017, средние цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо в Украине выросли на 1,2% и на 1,4% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Так, цены на бензин марки А-95 больше всего выросли в Закарпатской области — на 2,5%, в Киевской — на 2,4%, в Запорожской и Волынской областях — на 2,3%.
В то же время, по данным статистики, за 10 дней в Украине цены на дизтопливо всего снизились в Полтавской области — на 2,7% и Винницкой обл. — на 2,3%.
Напомним, по словам директора специальных проектов ТНЦ “Психея” Геннадия Рябцева, рост цен на бензин обусловило подорожание нефтепродуктов на границе.