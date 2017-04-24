Цены на бензин и дизтопливо в Украине за 10 дней выросли на 1,3% - Госстат

Так, цены на бензин марки А-95 больше всего выросли в Закарпатской области — на 2,5%, в Киевской — на 2,4%, в Запорожской и Волынской областях — на 2,3%.

В то же время, по данным статистики, за 10 дней в Украине цены на дизтопливо всего снизились в Полтавской области — на 2,7% и Винницкой обл. — на 2,3%.

Напомним, по словам директора специальных проектов ТНЦ “Психея” Геннадия Рябцева, рост цен на бензин обусловило подорожание нефтепродуктов на границе.