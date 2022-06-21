Ціна оренди житла помітно зменшилася - НБУ

Деталі

Як вказують у Нацбанку, на відміну від купівлі житла, ринок оренди швидше пристосовується до поточних умов: ціни активно реагують на зміну попиту.

Попит на оренду, за даними про кількість шукачів на сайті з оренди житла Bird, станом на кінець травня в столиці зменшився приблизно вдвічі порівняно з довоєнним рівнем. "Відповідно і ціна оренди в середньому зменшилася майже на 40%", - зазначають у НБУ.

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"Те, що ціни на оренду та придбання нерухомості рухаються в протилежних напрямах, і те, що досить стале історичне співвідношення між ними почало змінюватися, свідчить про тимчасовість стану обох ринків. Ринок ще має віднайти рівноважну ціну", - зауважують у регуляторі.

Доповнення

З початку повномасштабної війни ринок нерухомості в Україні майже зупинився. Згодом заявлені ціни на житло на первинці зростали в межах 5% на місяць.