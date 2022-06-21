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Актуальное
Цена аренды жилья заметно уменьшилась - НБУ

Цена аренды жилья заметно уменьшилась - НБУ

Киев • УНН

 • 137290 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Стоимость аренды жилья в Украине заметно снизилась, говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, пишет УНН.

Детали

Как указывают в Нацбанке, в отличие от покупки жилья рынок аренды скорее приспосабливается к текущим условиям: цены активно реагируют на изменение спроса.

Спрос на аренду, по данным о количестве соискателей на сайте по аренде жилья Bird, по состоянию на конец мая в столице уменьшился примерно вдвое по сравнению с довоенным уровнем. "Соответственно, и цена аренды в среднем уменьшилась почти на 40%", - отмечают в НБУ.

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"То, что цены на аренду и приобретение недвижимости движутся в противоположных направлениях, и то, что достаточно устойчивое историческое соотношение между ними начало меняться, свидетельствует о временности состояния обоих рынков. Рынок еще должен найти равновесную цену", - отмечают в регуляторе.

Дополнение

С начала полномасштабной войны рынок недвижимости в Украине почти остановился. Позже заявленные цены на жилье на первичке росли в пределах 5% в месяц.

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