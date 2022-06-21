Цена аренды жилья заметно уменьшилась - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Стоимость аренды жилья в Украине заметно снизилась, говорится в новом отчете НБУ о финансовой стабильности, пишет УНН.
Детали
Как указывают в Нацбанке, в отличие от покупки жилья рынок аренды скорее приспосабливается к текущим условиям: цены активно реагируют на изменение спроса.
Спрос на аренду, по данным о количестве соискателей на сайте по аренде жилья Bird, по состоянию на конец мая в столице уменьшился примерно вдвое по сравнению с довоенным уровнем. "Соответственно, и цена аренды в среднем уменьшилась почти на 40%", - отмечают в НБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на аренду жилья в Киеве упали почти вдвое – эксперт
"То, что цены на аренду и приобретение недвижимости движутся в противоположных направлениях, и то, что достаточно устойчивое историческое соотношение между ними начало меняться, свидетельствует о временности состояния обоих рынков. Рынок еще должен найти равновесную цену", - отмечают в регуляторе.
Дополнение
С начала полномасштабной войны рынок недвижимости в Украине почти остановился. Позже заявленные цены на жилье на первичке росли в пределах 5% в месяц.