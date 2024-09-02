Ціна на нафту стабільна через заплановане збільшення видобутку від ОПЕК+

Ціна нафти стабілізувалася, через порівняння трейдерів запланованого збільшення видобутку від ОПЕК+ наступного місяця проти нижчого видобутку в Лівії, яке є зараз.

Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Brent на вересень торгується за ціною близько 77 доларів за барель після втрати більш ніж 2% у п'ятницю. West Texas Intermediate утримався нижче 74 доларів.ОПЕК+ мають додати 180 тисяч барелів на день, оскільки вони поступово відновлюють видобуток , який було припинено з 2022 року, за словами делегатів, які брали участь в обговореннях.

За минулі вихідні китайські дані показали, що промислова діяльність скоротилася на четвертий місяць у серпні, а спад житлового сектора поглибився, викликаючи занепокоєння, що найбільшому світовому імпортеру сирої нафти може бути важко досягти цьогорічної мети економічного зростання. Продажі дизельного палива в Індії також різко впали минулого місяця.

Нафта втратила велику частину свого росту цього року, оскільки очікування достатньої пропозиції та ознаки економічних труднощів, у тому числі в США, вплинули на ціни.

Останніми тижнями волатильність зросла, коли ф’ючерси на нафту зіткнулися з найбільшими внутрішньоденними коливаннями за останні місяці.

ОПЕК+ неодноразово заявляла, що може "призупинити або скасувати" заплановане підвищення видобутку, якщо це необхідно, хоча політична криза в Лівії , яка вдвічі скоротила видобуток країни, могла дати альянсу простір для збільшення кількості барелів.

Ринок нафти продовжує торгуватися через занепокоєння щодо можливих наслідків для цін через поєднання зростання видобутку в ОПЕК+ і послаблення глобального економічного зростання - сказав стратег Danske Bank Йенс Нервіг Педерсен.

Нагадаємо

Нафта завершила останній тиждень серпня на ринку із суттєвим спадом.

Від'ємну динаміку еталонні бренди нафти демонстрували у п'ятницю, 30 серпня. Зокрема, ціни на сировину знизилися через те, що інвестори зважували очікування щодо збільшення пропозиції ОПЕК+, починаючи з жовтня.

Крім того, на ринок впливають надії на значне зниження процентної ставки в США, яке прогнозують на вересень після даних, що свідчать про високі споживчі витрати, згідно з даними Reuters.