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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цена на нефть стабильна из-за запланированного увеличения добычи от ОПЕК+

Цена на нефть стабильна из-за запланированного увеличения добычи от ОПЕК+

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 11:02  •  7283 просмотра

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Цена нефти стабилизировалась на фоне сравнения увеличения добычи ОПЕК+ и снижения в Ливии. Brent торгуется около $77 за баррель, WTI - ниже $74, на фоне экономических проблем в Китае и Индии.

Цена нефти стабилизировалась, из-за сравнения трейдеров запланированного увеличения добычи от ОПЕК+ в следующем месяце против более низкой добычи в Ливии, которое есть сейчас.

Пишет УНН с ссылкой на Bloomberg.

Brent на сентябрь торгуется по цене около 77 долларов за баррель после потери более чем 2% в пятницу. West Texas Intermediate удержался ниже 74 долларов.ОПЕК+ должны добавить 180 тысяч баррелей в день, поскольку они постепенно восстанавливают добычу, которая была прекращена с 2022 года, по словам делегатов, участвовавших в обсуждениях.

За прошедшие выходные китайские данные показали, что промышленная деятельность сократилась на четвертый месяц в августе, а спад жилищного сектора углубился, вызывая беспокойство, что крупнейшему мировому импортеру сырой нефти может быть трудно достичь нынешней цели экономического роста. Продажи дизельного топлива в Индии также резко упали в прошлом месяце.

Нефть потеряла большую часть своего роста в этом году, поскольку ожидания достаточного предложения и признаки экономических трудностей, в том числе в США, повлияли на цены.

В последние недели волатильность возросла, когда фьючерсы на нефть столкнулись с самыми большими внутридневными колебаниями за последние месяцы.

ОПЕК+ неоднократно заявляла, что может «приостановить или отменить» запланированное повышение добычи, если это необходимо, хотя политический кризис в Ливии, который вдвое сократил добычу страны, мог дать альянсу пространство для увеличения количества баррелей.

Рынок нефти продолжает торговаться из-за беспокойства относительно возможных последствий для цен из-за сочетания роста добычи в ОПЕК+ и ослабления глобального экономического роста

- сказал стратег Danske Bank Йенс Нервиг Педерсен.

Напомним,

Нефть завершила последнюю неделю августа на рынке с существенным спадом.

Отрицательную динамику эталонные бренды нефти демонстрировали в пятницу, 30 августа. В частности, цены на сырье снизились из-за того, что инвесторы взвешивали ожидания по увеличению предложения ОПЕК+, начиная с октября.

Кроме того, на рынок влияют надежды на значительное снижение процентной ставки в США, которое прогнозируют на сентябрь после данных, свидетельствующих о высоких потребительских расходах, согласно данным Reuters.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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