Ціна на електроенергію в Європі вперше перевищила 1000 євро
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Вартість електроенергії від німецької енергетичної компанії German Power на 2023 рік вперше подолала позначку в 1000 євро (993 долари) за 1 МВт/год на тлі посилення енергетичної кризи в регіоні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Це найвища планова ціна на електроенергію у Європі за всю історію спостережень.
Цей крок було зроблено після п'ятниці, коли ціни в Німеччині та Франції зросли більш ніж на 25%, на тлі того, як росія обмежує постачання природного газу. Франція також страждає від спаду виробництва атомної енергії.
Електроенергія в Німеччині на 2023 рік зросла в ціні на 6,6% і торгувалася 29 серпня на рівні 1050 євро за мегават-годину о 10:19 ранку за місцевим часом в Берліні.
Еквівалентний французький контракт зріс в ціні вище 1000 євро в п'ятницю.
Доповнення
Ціна на газ в Європі перевищила 3000 доларів.
Контекст
Російський концерн "Газпром" повідомив, що призупинить постачання газу "Північним потоком" на 3 дні, з 31 серпня по 2 вересня. "Газпром" пояснив цей крок необхідністю провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи газоперекачувального агрегату Trent 60 на компресійній станції (КС) "Портова", яка відповідає за прокачування сировини трубопроводом.
Постачання трубопроводом було припинено і обмежено з середини липня, причому росіяни називають причиною технічні проблеми. Німеччина заявляє, що це був суто політичний крок після вторгнення рф до України.