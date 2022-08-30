Цена на электроэнергию в Европе впервые превысила 1000 евро

Детали

Это самая высокая плановая цена на электроэнергию в Европе за всю историю наблюдений.

Этот шаг был сделан после пятницы, когда цены в Германии и Франции выросли более чем на 25% на фоне того, как россия ограничивает поставки природного газа. Франция также страдает из-за спада производства атомной энергии.

Электроэнергия в Германии на 2023 год выросла в цене на 6,6% и торговалась 29 августа на уровне 1050 евро за мегаватт-час в 10:19 утра по местному времени в Берлине.

Эквивалентный французский контракт вырос в цене выше 1000 евро в пятницу.

Дополнение

Цена на газ в Европе превысила 3000 долларов.

Контекст

Российский концерн "Газпром" сообщил, что приостановит поставки газа по "Северному потоку" на 3 дня, с 31 августа по 2 сентября. "Газпром" объяснил этот шаг необходимостью провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы газоперекачивающего агрегата Trent 60 на компрессионной станции (КС) "Портовая", отвечающей за прокачку сырья по трубопроводу.

Снабжение трубопроводом было прекращено и ограничено с середины июля, причем россияне называют причиной технические проблемы. Германия заявляет, что это был чисто политический шаг после вторжения рф в Украину.