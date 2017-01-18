Ціна газу у грудні сягнула максимуму в 9,228 тис. грн за 1 тис. куб. м

Регулятор повідомив, що було проведено моніторинг цін на природний газ для всіх категорій споживачів України, за якими постачальники природного газу, які в установленому порядку отримали ліцензії на постачання природного газу за регульованим тарифом, здійснювали постачання природного газу у грудні 2016 року.

"За результатами проведеного моніторингу НКРЕКП інформує, що максимальна ціна на природний газ (без урахування тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами), яка склалась на ринку природного газу для споживачів, які не підпадають під дію положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період),.. у грудні 2016 року становила - 9228,58 грн за 1000 куб. м (з ПДВ)", - йдеться у повідомленні.