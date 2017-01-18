Цена газа в декабре достигла максимума в 9,228 тыс. грн за 1 тыс. куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Максимальная цена природного газа для потребителей на рынке газа в декабря 2016 года составила 9 тыс. 228,58 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает УНН.
Регулятор сообщил, что был проведен мониторинг цен на природный газ для всех категорий потребителей Украины, по которым поставщики природного газа, которые в установленном порядке получили лицензии на поставку природного газа по регулируемому тарифу, осуществляли поставки природного газа в декабре 2016 года.
"По результатам проведенного мониторинга НКРЭКУ информирует, что максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на транспортировку природного газа магистральными и распределительными трубопроводами), которая сложилась на рынке природного газа для потребителей, которые не подпадают под действие положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа (отношения в переходный период) в декабря 2016 года составила - 9228,58 грн за 1000 куб. м (с НДС)", - говорится в сообщении .