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Ціна Brent впала нижче 61 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у середу зранку впали в ціні до 60,99 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Ціна Brent впала нижче 61 дол. за барель

За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,76%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 52,39 долара за барель, втративши 1,62%.

Додамо, за даними Reuters, ОПЕК і виробники, що не входять у картель, працюють над укладенням угоди про скорочення видобутку нафти щонайменше на 1,3 мільйона барелів на добу. Однак, за даними джерел, наразі основною перешкодою є небажання Росії істотно зменшувати обсяг виробництва. Очікується, що рішення про рівень видобутку в 2019 році приймуть на зустрічі у Відні 5-7 грудня.

Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.

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