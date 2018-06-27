Ціна Brent перевищила 77 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у середу під час торгів сягнула в ціні 77,12 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
При цьому наразі, станом на 15:30, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася до 76,82 долара за барель.
При цьому серпневы ф'ючерси на нафту марки WTI наразі торгуються на рівні 71,06 долара за барель.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Також нагадаємо, ціна Brent перевищувала позначку в 77 дол. за барель 8 червня.