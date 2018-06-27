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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 29594 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 78375 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103869 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119265 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139187 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144524 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 182721 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156995 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143079 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Цена Brent превысила 77 долл. за баррель

Цена Brent превысила 77 долл. за баррель

Киев  •  УНН

 • 8246 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в среду в ходе торгов достигла в цене 77,12 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

При этом на данный момент, по состоянию на 15:30, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 76,82 доллара за баррель.

При этом августовские фьючерсы на нефть марки WTI на данный момент торгуются на уровне 71,06 доллара за баррель.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

Также напомним, цена Brent превышала отметку в 77 долл. за баррель 8 июня.

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