Цена Brent превысила 77 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в среду в ходе торгов достигла в цене 77,12 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
При этом на данный момент, по состоянию на 15:30, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 76,82 доллара за баррель.
При этом августовские фьючерсы на нефть марки WTI на данный момент торгуются на уровне 71,06 доллара за баррель.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Также напомним, цена Brent превышала отметку в 77 долл. за баррель 8 июня.