Цигарок на півмільйона гривень вилучили на кордоні з Румунією

В рамках операцій "Акциз-2017" та "Рубіж-2017" співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернівецькій області встановлено місце незаконного зберігання та накопичення тютюнових виробів на відстані 200 метрів від лінії державного кордону з Румунією.

За результатами проведених заходів виявлено та вилучено майже 20 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю майже півмільйона гривень. У подальшому вказані тютюнові вироби планувалося незаконним шляхом переправити на територію Румунії.

Триває перевірка.