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Сигарет на полмиллиона гривен изъяли на границе с Румынией

Сигарет на полмиллиона гривен изъяли на границе с Румынией

Киев • УНН

 • 7447 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Возле границы с Румынией изъято почти 20 тыс. пачек сигарет на полмиллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.

В рамках операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области установлено место незаконного хранения и накопления табачных изделий на расстоянии 200 метров от линии государственной границы с Румынией.

По результатам проведенных мероприятий выявлено и изъято почти 20 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога стоимостью почти полмиллиона гривен. В дальнейшем указанные табачные изделия планировалось незаконным путем переправить на территорию Румынии.

Проводится проверка.

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