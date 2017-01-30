Сигарет на полмиллиона гривен изъяли на границе с Румынией
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Возле границы с Румынией изъято почти 20 тыс. пачек сигарет на полмиллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
В рамках операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области установлено место незаконного хранения и накопления табачных изделий на расстоянии 200 метров от линии государственной границы с Румынией.
По результатам проведенных мероприятий выявлено и изъято почти 20 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога стоимостью почти полмиллиона гривен. В дальнейшем указанные табачные изделия планировалось незаконным путем переправить на территорию Румынии.
Проводится проверка.