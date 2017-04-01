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Цигарки на близько 1 млрд грн вилучили правоохоронці

Цигарки на близько 1 млрд грн вилучили правоохоронці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (тепер - "Тедіс Україна") правоохоронці під час обшуків вилучили цигарки, за попередніми даними, на суму близько 1 млрд грн. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

“Цигарок вилучено на суму близько 1 млрд дол., за попередніми оцінками”, — повідомив співрозмовник УНН.

Нагадаємо, 31 березня Генеральною прокуратурою при підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, в тому числі — для фінансування тероризму. Близько тисячі співробітників правоохоронних органів проводили обшуки та інші невідкладні слідчі дії.

Як повідомив Генпрокурор України Юрій Луценко, викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон, в тому числі — для фінансування тероризму.

За його словами, досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012-го до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ “Мегаполіс Україна” (тепер — “Тедіс Україна”) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон.

Він додав, що “під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ „Тедіс“ призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ „Завод імені Дегтярьова“ — одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР/ЛНР”.

За словами Ю.Луценка, попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн.

З його слів, для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

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