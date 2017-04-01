Сигареты на сумму около 1 млрд грн изъяли правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") правоохранители во время обысков изъяли сигареты, по предварительным данным, на суму около 1 млрд грн. Об этом УНН сообщил информированный источник.
"Сигарет изъято на сумму около 1 млрд долл., по предварительным оценкам", - сообщил собеседник УНН.
Напомним, 31 марта Генеральной прокуратурой при поддержке подразделений Национальной полиции раскрыто схему особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Около тысячи сотрудников правоохранительных органов проводили обыски и другие неотложные следственные действия.
Как сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, разоблачена схема особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе - для финансирования терроризма.
По его словам, досудебным расследованием установлено, что с 2012-го по настоящее действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украины") является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
Он добавил, что "под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР".
По словам Ю.Луценко, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн.
Он такоже отметил, что для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.