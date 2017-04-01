Сигареты на сумму около 1 млрд грн изъяли правоохранители

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77090 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111080 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169296 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124465 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121654 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115148 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106066 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107375 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103824 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сигареты на сумму около 1 млрд грн изъяли правоохранители

Сигареты на сумму около 1 млрд грн изъяли правоохранители

Киев  •  УНН

 • 21147 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") правоохранители во время обысков изъяли сигареты, по предварительным данным, на суму около 1 млрд грн. Об этом УНН сообщил информированный источник.

"Сигарет изъято на сумму около 1 млрд долл., по предварительным оценкам", - сообщил собеседник УНН.

Напомним, 31 марта Генеральной прокуратурой при поддержке подразделений Национальной полиции раскрыто схему особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Около тысячи сотрудников правоохранительных органов проводили обыски и другие неотложные следственные действия.

Как сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, разоблачена схема особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе - для финансирования терроризма.

По его словам, досудебным расследованием установлено, что с 2012-го по настоящее действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украины") является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

Он добавил, что "под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР".

По словам Ю.Луценко, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн.

Он такоже отметил, что для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

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