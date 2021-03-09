Циганков увійшов до найдорожчих футболістів поза топ-5 чемпіонатів Європи

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Циганков розділив 13 і 14 місця із нападником пітерського “Зеніту” бразильцем Малкольмом. Трансферна вартість обох сягає 24 млн. євро.

На один млн. євро від Циганкова відірвалися Доніелл Мален із “ПСВ”, Евертон із “Бенфіки”, Ніколас Тальяфіко, Антоні із “Аяксу”, Дарвін Нуньєс із “Бенфіки”. Трансферна вартість кожного сягає 25 млн. євро.

На вершині генерації опинився Давід Нерес із “Аяксу” — 36 млн. євро та його одноклубник Андре Онана (36).

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