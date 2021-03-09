Циганков увійшов до найдорожчих футболістів поза топ-5 чемпіонатів Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Півзахисник київського “Динамо” і збірної України Віктор Циганков опинився у топ-15 найдорожчих футболістів Європи, які не виступають в топ-5 чемпіонатів Старого Світу, передає УНН з посиланням на “zbirna.com”.
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Циганков розділив 13 і 14 місця із нападником пітерського “Зеніту” бразильцем Малкольмом. Трансферна вартість обох сягає 24 млн. євро.
На один млн. євро від Циганкова відірвалися Доніелл Мален із “ПСВ”, Евертон із “Бенфіки”, Ніколас Тальяфіко, Антоні із “Аяксу”, Дарвін Нуньєс із “Бенфіки”. Трансферна вартість кожного сягає 25 млн. євро.
На вершині генерації опинився Давід Нерес із “Аяксу” — 36 млн. євро та його одноклубник Андре Онана (36).
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