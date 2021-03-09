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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59441 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80750 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111819 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147206 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 196830 просмотра

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Цыганков вошел в список самых дорогих футболистов вне топ-5 чемпионатов Европы

Цыганков вошел в список самых дорогих футболистов вне топ-5 чемпионатов Европы

Киев  •  УНН

 • 23070 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков оказался в топ-15 самых дорогих футболистов Европы, которые не выступают в топ-5 чемпионатов Старого Света, передает УНН со ссылкой на "zbirna.com".

Детали

Цыганков разделил 13 и 14 места с нападающим питерского “Зенита” бразильцем Малкольмом. Трансферная стоимость обоих достигает 24 млн. евро.

На один млн. евро от Цыганков оторвались Дониелл Маллен с “ПСВ”, Эвертон из “Бенфики” Николас Тальяфико, Антони с “Аякса”, Дарвин Нуньес с “Бенфики”. Трансферная стоимость каждого составляет 25 млн. евро.

На вершине генерации оказался Давид нерес с “Аякса” — 36 млн. евро и его одноклубник Андре Онана (36).

Напомним

Полузащитник “Динамо” возглавил рейтинг самых дорогих украинских футболистов.

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