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Циганков став найкращим футболістом тижня Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. На сайті УЄФА підбігло до завершення голосування на звання найкращого футболіста тижня Ліги Європи, яким став представник київського "Динамо" Віктор Циганков, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Футболіст збірної України отримав 60 відсотків голосів від уболівальників та значно випередив за цим показником півзахисника "Арсеналу" Генріха Мхітаряна, у якого 33 відсотки. Валон Беріша з "Зальцбурга" одержав 4 відсотки голів, а Марсело – три.

Примітно, попри таке визнання, сайт УЄФА не став включати Циганкова (і жодного представника "Динамо") у символічну збірну тижня, в якій знайшлося місце чотирьом гравцям мадридського "Атлетіко", двом футболістам з "Ліону", "Спортінгу" і "Марселю" та одному з "Арсеналу".

Як повідомляв УНН, "Динамо" зіграло з "Лаціо" з рахунком 2:2.

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