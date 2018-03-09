Циганков став найкращим футболістом тижня Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. На сайті УЄФА підбігло до завершення голосування на звання найкращого футболіста тижня Ліги Європи, яким став представник київського "Динамо" Віктор Циганков, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Футболіст збірної України отримав 60 відсотків голосів від уболівальників та значно випередив за цим показником півзахисника "Арсеналу" Генріха Мхітаряна, у якого 33 відсотки. Валон Беріша з "Зальцбурга" одержав 4 відсотки голів, а Марсело – три.
Примітно, попри таке визнання, сайт УЄФА не став включати Циганкова (і жодного представника "Динамо") у символічну збірну тижня, в якій знайшлося місце чотирьом гравцям мадридського "Атлетіко", двом футболістам з "Ліону", "Спортінгу" і "Марселю" та одному з "Арсеналу".
Як повідомляв УНН, "Динамо" зіграло з "Лаціо" з рахунком 2:2.