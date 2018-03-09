Цыганков стал лучшим футболистом недели Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. На сайте УЕФА закончилось голосование на звание лучшего футболиста недели Лиги Европы, которым стал представитель киевского "Динамо" Виктор Цыганков, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Футболист сборной Украины получил 60% голосов от болельщиков и значительно опередил по этому показателю полузащитника “Арсенала” Генриха Мхитаряна, у которого 33%. Валон Бериша с “Зальцбурга” получил 4% голов, а Марсело — три.
Примечательно, что несмотря на такое признание, сайт УЕФА не стал включать Цыганкова (и ни одного представителя “Динамо”) в символическую сборную недели, в которой нашлось место четырем игрокам мадридского “Атлетико”, двум футболистам “Лион”, “Спортинга” и “Марсель” и одному из “Арсенала”.
Как сообщал УНН, “Динамо” сыграло с “Лацио” со счетом 2:2.