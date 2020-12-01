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Циганков розповів, що має допомогти “Динамо” у матчі з “Ювентусом”

Циганков розповів, що має допомогти “Динамо” у матчі з “Ювентусом”

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Півзахисник київського “Динамо” Віктор Циганков прокоментував поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів, в якому їм протистоятиме італійський “Ювентус”, інформує УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

“Від матчу чекаю хорошої гри рівня Ліги чемпіонів. Ми зійдемося з однією з найсильніших команд Європи, зіграємо проти найкращих футболістів. Ми пам’ятаємо, як грали у Києві, тому можу сказати, що „Ювентус“ — це дійсно дуже хороша команда із сильними футболістами, цікавими ідеями. Навіть без свого лідера Роналду в Києві вони змогли показати хорошу гру і перемогти. Сподіваюся, ми зробили роботу над помилками і буде інший футбол”, — наголосив Циганков.

Циганков очікує на те, що він та його партнери сьогодні під час матчу зможуть реалізовувати моменти, які мають з’явитися у грі з підопічними Пірло.

“Чекаю, що у нас будуть моменти, і ми зможемо їх реалізувати. У нас були шанси забити в матчах з „Барселоною“, а також передумови для взяття воріт у першому матчі з „Ювентусом“. Вважаю, потрібно просто результативно завершувати свої атаки і моменти, які створюємо”, — сказав Циганков.

Як повідомляв УНН, матч “Ювентус” — “Динамо” відбудеться 2 грудня. Початок гри на “Ювентус Стедіум” — о 22:00 за київським часом.

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