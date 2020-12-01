Цыганков рассказал, что может помочь “Динамо” в матче с “Ювентусом”
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Полузащитник киевского “Динамо” Виктор Цыганков прокомментировал поединок 5-го тура Лиги чемпионов, в котором им будет противостоять итальянский “Ювентус”, информирует УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
“От матча жду хорошей игры уровня Лиги чемпионов. Мы сойдемся с одной из сильнейших команд Европы, сыграем против лучших футболистов. Мы помним, как играли в Киеве, поэтому могу сказать, что „Ювентус“ — это действительно очень хорошая команда с сильными футболистами, интересными идеями. Даже без своего лидера Роналду в Киеве они смогли показать хорошую игру и победить. Надеюсь, мы сделали работу над ошибками и будет другой футбол”, — подчеркнул Цыганков.
Цыганков ожидает, что он и его партнеры сегодня во время матча смогут реализовывать моменты, которые должны появиться в игре с подопечными Пирло.
“Жду, что у нас будут моменты, и мы сможем их реализовать. У нас были шансы забить в матчах с „Барселоной“, а также предпосылки для взятия ворот в первом матче с „Ювентусом“. Считаю, нужно просто результативно завершать свои атаки и моменты, которые создаем”, — сказал Цыганков.
Как сообщал УНН, матч “Ювентус” — “Динамо” состоится 2 декабря. Начало игры на “Ювентус Стэдиум” — в 22:00 по киевскому времени.