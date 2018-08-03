Цифри з серіалу допомогли американцеві виграти 100 тис. дол. у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Житель американського штату Коннектикут виграв 100 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Виграшною комбінацією став наступний набір цифр: 22-2-18-12-28. Переможець зізнався, що використовує ці цифри останні півтора року гри в лотерею. Скомбінував він їх на підставі одного з епізодів відомого серіалу "Бронко" (1958 рік).
Щасливчик планує витратити свій виграш на покупку нової машини і на оплату рахунків. Також він вирішив поділитися грошовим призом з сім'єю і відкласти частину суми на майбутнє.
Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.
Наприклад, лотерейний мільйонер Олександр Древаль (Черкаська область) планує придбати дітям житло. А домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук вирішила витратити частину лотерейного виграшу на ремонт у будинку, лікування, автомобіль і довгоочікувану відпустку.
Це всього дві історії щасливих володарів лотерейних виграшів "Лото-Забава". Всього ж їх 298. Саме стільком українським гравцям пощастило зірвати куш в один мільйон гривень і більше у цій лотереї компанії "М.С.Л.".