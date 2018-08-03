Цифры из сериала помогли американцу выиграть 100 тыс. долл. в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Житель американского штата Коннектикут выиграл 100 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Выигрышной комбинацией стал следующий набор цифр: 22-2-18-12-28. Победитель признался, что использует эти цифры последние полтора года игры в лотерею. Скомбинировал он их на основании одного из эпизодов известного сериала "Бронко" (1958 год).
Счастливчик планирует потратить свой выигрыш на покупку новой машины и на оплату счетов. Также он решил поделиться денежным призом с семьей и отложить часть суммы на будущее.
Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.
Например, лотерейный миллионер Александр Древаль (Черкасская область) планирует приобрести детям жилье. А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть лотерейного выигрыша на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.
Это всего две истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 298. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.