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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 27082 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120676 просмотра

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8 марта, 10:25 • 128452 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Цифры из сериала помогли американцу выиграть 100 тыс. долл. в лотерею

Цифры из сериала помогли американцу выиграть 100 тыс. долл. в лотерею

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Житель американского штата Коннектикут выиграл 100 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Выигрышной комбинацией стал следующий набор цифр: 22-2-18-12-28. Победитель признался, что использует эти цифры последние полтора года игры в лотерею. Скомбинировал он их на основании одного из эпизодов известного сериала "Бронко" (1958 год).

Счастливчик планирует потратить свой выигрыш на покупку новой машины и на оплату счетов. Также он решил поделиться денежным призом с семьей и отложить часть суммы на будущее.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, лотерейный миллионер Александр Древаль (Черкасская область) планирует приобрести детям жилье. А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть лотерейного выигрыша на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.

Это всего две истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 298. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.

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