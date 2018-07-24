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Цибулько про штраф "Динамо": залишати матчі без глядачів - це світова практика

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Санкція за порушення дисциплінарних правил щодо футбольних клубів у вигляді заборони на запрошення глядачів – це загальносвітова практика. Але в нас подібні випадки супроводжуються спробами створення штучного ажіотажу. Таку думку УНН озвучив політолог Володимир Цибулько, коментуючи обурення президента ФК "Динамо" Ігоря Суркіса.

"Лишати футбол без глядачів - це ж не українська практика, а загальносвітова. Проте, у нас ключові поєдинки українського чемпіонату - вони майже завжди супроводжуються всілякими інформаційними маневрами, напруженням ситуації і навіть створенням дещо штучного ажіотажу", - сказав він.

Також, як зауважив Цибулько, навколо команд "Динамо" та "Шахтар" у нас часто намагаються створити інформаційні спекуляції.

"Включаються всі можливі інструменти. Але, згідно з правилами, - це є порушення (про фанів "Динамо", через поведінку яких КДК ФФУ застосував до команди санкції - ред.)", - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фани "Динамо" мало не залишили матч української Прем'єр-ліги без глядачів

Нагадаємо, у червні поточного року після матчу "Динамо" - "Шахтар" контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Федерації футболу України прийняв рішення про застосування санкцій стосовно динамівців. Зобов’язали клуб сплатити штраф обсягом 500 тисяч грн, а також постановили, що наступну свою гру "Динамо" має провести без глядачів.

"Вказане покарання для "Динамо" стало найм’якшим із можливих", - пояснили у КДК, зауваживши, що під час прийняття рішення врахували усі обставини.

"Вболівальники масово вибігли на поле, напали на одного з гравців. І це вже було не перше таке порушення. На час розгляду КДК цієї ситуації "Динамо" вже мало одне попередження. Чесно кажучи, за таких обставин рішення КДК має прийматися з урахуванням вже існуючих рішень, що були прийняті. І насправді у членів КДК було достатньо підстав, аби позбавити ФК права приймати вболівальників не на один, а на 2-3 матчі.

У той же час, відповідно до дисциплінарних правил, КДК має право застосовувати до клубів фінансові санкції. Тому коли розглядалося це питання, були присутні представники "Динамо", їхня точка зору була врахована, і у нас була можливість оцінити всі фактори. Тож, аби не позбавляти клуб глядачів на дві чи три гри поспіль, КДК прийняв рішення застосувати фінансове стягнення і залишити заборону запрошувати глядачів лише на одну гру", - розповів голова КДК ФФУ Андрій Шумілов.

Разом з тим, президент ФК "Динамо" Київ Ігор Суркіс, коментуючи вказану ситуацію, продовжує наполягати на тому, що його клуб, начебто, покарали занадто суворо.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, "Динамо" Суркіса купує собі гравців у кредит. За даними окремих експертів, клуб має великі борги та досить напружений фінансовий стан

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