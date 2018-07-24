Цыбулько о штрафе "Динамо": оставлять матчи без зрителей - это мировая практика

"Оставлять футбол без зрителей - это не украинская практика, а общемировая. Однако, у нас ключевые поединки украинского чемпионата - они почти всегда сопровождаются всевозможными информационными маневрами, напряжением ситуации и даже созданием несколько искусственного ажиотажа", - сказал он.

Также, как отметил Цыбулько, вокруг команд "Динамо" и "Шахтер" у нас часто пытаются создать информационные спекуляции.

"Включаются все возможные инструменты. Но, согласно правилам, - это нарушение (о фанах "Динамо", из-за поведения которых КДК ФФУ применил к команде санкции - ред.)", - добавил он.

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Напомним, в июне текущего года после матча "Динамо" - "Шахтер" Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации футбола Украины принял решение о применении санкций в отношении динамовцев. Обязали клуб оплатить штраф в размере 500 тысяч грн, а также постановили, что следующую свою игру ФК "Динамо" должен провести без зрителей.

"Указанное наказание для "Динамо" стало самым мягким из возможных", - пояснили в КДК, отметив, что при принятии решения учли все обстоятельства.

"Болельщики массово выбежали на поле, напали на одного из игроков. И это уже не первое такое нарушение. На время рассмотрения КДК этой ситуации "Динамо" уже имело одно предупреждение. Честно говоря, при таких обстоятельствах решение КДК должно приниматься с учетом уже существующих решений, которые были приняты. И на самом деле у членов КДК было достаточно оснований, чтобы лишить ФК права принимать болельщиков не на один, а на 2-3 матча.

В то же время, в соответствии с дисциплинарными правилами, КДК вправе применять к клубам финансовые санкции. Поэтому когда рассматривался этот вопрос, присутствовали представители "Динамо", их точка зрения была учтена, и у нас была возможность оценить все факторы. Поэтому, чтобы не лишать клуб зрителей на две или три игры подряд, КДК принял решение применить финансовое взыскание и оставить запрет приглашать зрителей только на одну игру", - рассказал председатель КДК ФФУ Андрей Шумилов.

Вместе с тем, президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис, комментируя указанную ситуацию, продолжает настаивать на том, что его клуб якобы наказали слишком строго.

Напомним, как сообщал УНН, "Динамо" Суркиса покупает себе игроков в кредит. По данным некоторых экспертов, клуб имеет большие долги и довольно напряженное финансовое состояние.