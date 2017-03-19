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Церква заборонила сицилійським мафіозі ставати хрещеними батьками

Церква заборонила сицилійським мафіозі ставати хрещеними батьками

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Католицький архієпископ Сицилії Мікеле Пеннізі заборонив членам мафії брати участь у Таїнстві хрещення і ставати хрещеними батьками, передає УНН із посиланням на ВВС.

“Мафія перейняла термін "хрещений батько" у церкви, щоб надати своїм ватажкам ореол релігійної значущості, а насправді ці два світи зовсім несумісні”, — сказав архієпископ.

До округу М.Пеннізі входить і сумнозвісне село Корлеоне, увічнене в романі Маріо Пьюзо “Хрещений батько”. В лютому цього року архієпископ різко засудив рішення священика Корлеоне дозволити синові місцевого гангстера Тото Ріїна стати хрещеним батьком своєї племінниці.

Новий указ архієпископа М.Пеннізі забороняє засудженим за “безчесні злочини” виступати в ролі хрещених батьків. При цьому архієпископ визнає, що мафіозний “кодекс честі” або “омерта” буде перешкоджати реалізації цього указу.

У 2008 році архієпископу М.Пеннізі погрожували розправою після того, як він відмовився дозволити поховати за релігійним обрядом главу мафії Крочефіссо Еманнуелло. Тоді поліція приставила до ієрарха охорону.

У 2014 році Папа Франциск також кинув виклик організованій злочинності, відлучивши від Католицької церкви всіх мафіозі.

“Ті, хто йдуть дорогою зла, як це роблять мафіозі, не єдині з Богом”, — сказав Папа Римський.

Нагадаємо, глава Ватикану заявив, що може розглянути питання про висвячення у духовний сан за дуже виняткових обставин одружених чоловіків, аби боротися із проблемою нестачі католицьких священиків.

 

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