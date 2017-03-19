Церква заборонила сицилійським мафіозі ставати хрещеними батьками
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Католицький архієпископ Сицилії Мікеле Пеннізі заборонив членам мафії брати участь у Таїнстві хрещення і ставати хрещеними батьками, передає УНН із посиланням на ВВС.
“Мафія перейняла термін "хрещений батько" у церкви, щоб надати своїм ватажкам ореол релігійної значущості, а насправді ці два світи зовсім несумісні”, — сказав архієпископ.
До округу М.Пеннізі входить і сумнозвісне село Корлеоне, увічнене в романі Маріо Пьюзо “Хрещений батько”. В лютому цього року архієпископ різко засудив рішення священика Корлеоне дозволити синові місцевого гангстера Тото Ріїна стати хрещеним батьком своєї племінниці.
Новий указ архієпископа М.Пеннізі забороняє засудженим за “безчесні злочини” виступати в ролі хрещених батьків. При цьому архієпископ визнає, що мафіозний “кодекс честі” або “омерта” буде перешкоджати реалізації цього указу.
У 2008 році архієпископу М.Пеннізі погрожували розправою після того, як він відмовився дозволити поховати за релігійним обрядом главу мафії Крочефіссо Еманнуелло. Тоді поліція приставила до ієрарха охорону.
У 2014 році Папа Франциск також кинув виклик організованій злочинності, відлучивши від Католицької церкви всіх мафіозі.
“Ті, хто йдуть дорогою зла, як це роблять мафіозі, не єдині з Богом”, — сказав Папа Римський.
Нагадаємо, глава Ватикану заявив, що може розглянути питання про висвячення у духовний сан за дуже виняткових обставин одружених чоловіків, аби боротися із проблемою нестачі католицьких священиків.