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Церковь запретила сицилийским мафиози становиться крестными родителями

Церковь запретила сицилийским мафиози становиться крестными родителями

Киев • УНН

 • 11094 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Католический архиепископ Сицилии Микеле Пеннизи запретил членам мафии участвовать в Таинстве крещения и становиться крестными родителями, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Мафия приняла термин "крестный отец" в церкви, чтобы предоставить своим главарям ореол религиозной значимости, а на самом деле эти два мира совсем несовместимые", - сказал архиепископ.

В округ М.Пеннизи входит и печальноизвестное село Корлеоне, увековеченное в романе Марио Пьюзо "Крестный отец". В феврале этого года архиепископ резко осудил решение священника Корлеоне позволить сыну местного гангстера Тото Риина стать крестным отцом своей племянницы.

Новый указ архиепископа М.Пеннизи запрещает осужденным за "бесчестные преступления" выступать в роли крестных родителей. При этом архиепископ признает, что мафиозный "кодекс чести" или "омерта" будет препятствовать реализации этого указа.

В 2008 году архиепископу М.Пеннизи угрожали расправой после того, как он отказался позволить похоронить по религиозному обряду главу мафии Крочефиссо Еманнуелло. Тогда полиция приставила к иерарха охрану.

В 2014 году Папа Франциск также бросил вызов организованной преступности, отлучив от Католической церкви всех мафиози.

"Те, кто идут на путь зла, как это делают мафиози, не едины с Богом", - сказал Папа Римский.

Напомним, глава Ватикана заявил, что может рассмотреть вопрос о посвящении в духовный сан из-за очень исключительных обстоятельств женатых мужчин, чтобы бороться с проблемой нехватки католических священников.

 

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