Церковна календарна реформа: у ВР обговорять перенесення двох державних свят
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У Верховні Раді проведуть обговорення можливого перенесення двох державних свят, які символічно прив’язані до церковних свят, що змістилися у часі після ухвалення Православною Церквою України календарної реформи. Мова йде про День захисника та захисниці та День Української Державності. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила народна депутатка, заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.
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«Так, ми обговоримо обов'язково і в Комітеті, очевидно, це дискусія буде ширша з усіма фракціями, групами, тому що ми в Комітеті гуманітарної політики вже отримали листа від настоятеля Української греко-католицької церкви. Очевидно, що Блаженніший Епіфаній також планує після Собору звернутися із питанням щодо двох свят. Це Покрова і також представники церкви, релігійні конфесії говорять про 28 липня, бо це день Святого Володимира і нещодавно ми прийняли рішення, святкувати у цень день День української державності», - розповіла Кравчук.
Вона додала, що ймовірно обговорення відбудеться цього року, але нагадала, що поки діє воєнний стан питання щодо святкових вихідних днів – неактуальне.
Нагадаємо
Архієрейський собор під головуванням очільника ПЦУ, митрополита Епіфанія 24 травня затвердив постанову про перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, але у парафій залишається право вибору. Рішення ще має затвердити помісний Собор у липні.
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Календарна реформа вплине на дні святкувань деяких «сталих» церковних свят – вони зміщуються на 13 днів уперед. А ось Великдень та прив’язані до нього свята, що мають різні дати кожного року, обчислюватимуться фактично як і раніше.