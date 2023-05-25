Церковная календарная реформа: в ВР обсудят перенос двух государственных праздников

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«Да, мы обсудим обязательно и в Комитете, очевидно, это дискуссия будет более широкая со всеми фракциями, группами, потому что мы в Комитете гуманитарной политики уже получили письмо от настоятеля Украинской греко-католической церкви. Очевидно, что Блаженнейший Епифаний также планирует после Собора обратиться с вопросом о двух праздниках. Это Покрова и также представители церкви, религиозные конфессии говорят о 28 июля, потому что это день Святого Владимира и недавно мы приняли решение, праздновать в этот день День украинской государственности», - рассказала Кравчук.

Она добавила, что вероятно обсуждение состоится в этом году, но напомнила, что пока действует военное положение вопрос о праздничных выходных днях – неактуален.

Напомним

Архиерейский собор под председательством главы ПЦУ, митрополита Епифания 24 мая утвердил постановление о переходе на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, но у приходов остается право выбора. Решение еще должен утвердить поместный Собор в июле.

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Календарная реформа повлияет на дни празднования некоторых «постоянных» церковных праздников – они смещаются на 13 дней вперед. А вот Пасха и привязанные к ней праздники, имеющие разные даты каждый год, будут исчисляться фактически как и раньше.