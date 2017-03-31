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Церемонія червоної доріжки Євробачення-2017 триватиме 2,5 години

Київ • УНН

 • 11620 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Червона доріжка Євробачення-2017 (#RedCarpet) розташується перед Маріїнським палацом, церемонія триватиме протягом двох з половиною годин. Про це повідомив постановник церемонії Сергій Проскурня, передає УНН з посиланням на UA:Перший.

"На цій локації будуть спеціальні зони для представників преси кожної країни-учасниці та акредитованих фанів Євробачення-2017. Кожна делегація рухатиметься червоною доріжкою близько сорока хвилин, а саме дійство триватиме протягом двох з половиною годин. Одночасно на червоній доріжці перебуватимуть делегації 12-ти країн. Традиційно під час цієї церемонії учасники пісенного конкурсу даватимуть короткі інтерв’ю для ЗМІ та залишатимуть автографи для фанів", – розповів про подію С.Проскурня.

Також зазначається, що червона доріжка буде найдовшою в історії конкурсу – 265 метрів.

Пройшовши червоною доріжкою, представники всіх країн-учасниць конкурсу попрямують до конгресно-виставкового центру "Парковий" – офіційного майданчика церемонії відкриття Євробачення-2017. На даху центру кожна делегація підніме прапор своєї країни, а далі розпочнеться урочиста частина заходу.

Як повідомляв УНН, Національний оркестр народних інструментів України гратиме на офіційному відкритті Євробачення-2017.

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