Церемония красной дорожки Евровидения-2017 продлится 2,5 часа

"На этой локации будут специальные зоны для представителей прессы каждой страны-участницы и аккредитованных фанов Евровидения-2017. Каждая делегация будет двигаться по красной дорожке около сорока минут, а само действо продлится в течение двух с половиной часов. Одновременно на красной дорожке будут находиться делегации 12 стран. Традиционно во время этой церемонии участники песенного конкурса будут давать короткие интервью для СМИ и оставлять автографы для фанов", - рассказал о событии С.Проскурня.

Также отмечается, что красная дорожка будет самой длинной в истории конкурса - 265 метров.

Пройдя по красной дорожке, представители всех стран-участниц конкурса отправятся в конгрессно-выставочного центра "Парковый" - официальной площадки церемонии открытия Евровидения-2017. На крыше центра каждая делегация поднимет флаг своей страны, а дальше начнется торжественная часть мероприятия.

Как сообщал УНН, Национальный оркестр народных инструментов Украины будет играть на официальном открытии Евровидения-2017.