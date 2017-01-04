Центровий О.Лень провів результативну гру в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Український центровий клубу НБА “Фінікс Санс” Олексій Лень відзначився 10 очками у гостьовому поєдинку проти “Лос-Анджелес Кліпперс”, повідомляє УНН.
Всі свої 10 пунктів результативності, серед яких три реалізованих слем-данків, уродженець міста Антрацит здобув за підсумками першої половини гри (5/10 двоочкових). Також “бігмен” зібрав 7 підбирань і 1 перехоплення за 20:22 хвилини проведені на паркеті.
Попри показники О.Леня його “Фінікс” зазнав вже 25 поразки в сезоні — 98:109.
Варто відзначити, що найрезультативнішим гравцем зустрічі став напарник українця легкий форвард Ті Джей Воррен — 24 очки. У складі переможців 22 бали приніс Джей Джей Реддік.
Нагадаємо, що О.Лень востаннє відзначався 10 або більше набраними очками дев’ять поєдинків потому, коли його “Санс” 9-го грудня обіграв “Лейкерс” (14 очок на рахунку українця).
Додамо також, матч через травми пропускали двоє лідерів “Кліпперс” — Кріс Пол і Блейк Гріффін.
Як повідомляв УНН, О.Лень допоміг “Фініксу” здобути десяту перемогу в регулярному сезоні НБА.