Центровой А.Лень провел результативную игру в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Украинский центровой клуба НБА "Финикс Санс" Алексей Лень отметился 10 очками в гостевом поединке против "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает УНН.
Все свои 10 пунктов результативности, среди которых три реализованных слэм-данки, уроженец города Антрацит получил по итогам первой половины игры (5/10 двухочковых). Также "бигмен" собрал 7 подборов и 1 перехват за 20:22 минуты проведенные на паркете.
Несмотря на показатели А.Леня его "Финикс" потерпел уже 25 поражение в сезоне - 98: 109.
Стоит отметить, что самым результативным игроком встречи стал напарник украинца легкий форвард Ти Джей Уоррен - 24 очка. В составе победителей 22 балла принес Джей Джей Реддик.
Напомним, что А.Лень в последний раз отмечался 10 или более набранными очками девять поединков спустя, когда его "Санс" 9 декабря обыграл "Лейкерс" (14 очков на счету украинца).
Добавим также, матч из-за травм пропускали два лидера "Клипперс" - Крис Пол и Блэйк Гриффин.
Как сообщал УНН, А.Лень помог "Финиксу" одержать десятую победу в регулярном сезоне НБА.