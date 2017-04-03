Центровий О.Лень оформив десятий дабл-дабл в сезоні НБА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Матч регулярного сезону НБА між "Фінікс Санс" та "Х'юстон Рокетс" завершився перемогою гостей із Техасу, передає кореспондент УНН.

У дебюті баталії український "бігмен" Олексій Лень відзначився двічі, обігравши суперника під кільцем, а також, надіславши м'яч у кільце кидком з середньої дистанції. Крім того, центровий поставив два блок-шоти протягом першого відрізку. Надалі наш співвітчизник провокував опонентів на фоли, заробляв очки та діяв активно на підбираннях.

У підсумку О.Лень відіграв 27:53 хвилини на майданчику і записав на свій рахунок 10-й дабл-дабл у сезоні – 10 очок (2/6 двоочкові, 6/6 штрафні) + 12 підбирань, а також 4 блок-шоти при 2 фолах.

Однак, гра українця не допомогла "Санс" уникнути 12 поспіль поразки – 15 місце Західної конференції з 22 виграшами при 56 програшах.

Примітно, що одноклубник українця Тайлер Юліс, зріст якого становить лише 1,78 см, встановив персональний рекорд в кар'єрі за набраними очками – 34, а також підбираннями – 9.

Додамо також, "Санс" залишилось провести 4 матчі до кінця регулярного сезону НБА.

Нагадаємо, центровий О.Лень провів результативний матч у НБА.

Українські Національні Новини

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