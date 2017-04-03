Центровой О.Лень оформил десятый дабл-дабл в сезоне НБА

В дебюте баталии украинский "бигмен" Алексей Лень отличился дважды, обыграв соперника под кольцом, а также, отправив мяч в кольцо броском со средней дистанции. Кроме того, центровой поставил два блок-шота в течение первого отрезка. В дальнейшем наш соотечественник провоцировал оппонентов на фолы, зарабатывал очки и действовал активно на подборах.

В итоге О.Лень сыграл 27:53 минуты на площадке и записал на свой счет 10-й дабл-дабл в сезоне - 10 очков (2/6 двухочковые, 6/6 штрафные) + 12 подборов, а также 4 блок-шота при 2 фолах.

Однако, игра украинском не помогла "Санс" избежать 12 подряд поражения - 15 место Западной конференции с 22 выигрышами при 56 проигрышах.

Примечательно, что одноклубник Украинский Тайлер Юлис, рост которого составляет всего 1,78 см, установил персональный рекорд в карьере по набранным очкам - 34, а также подборами - 9.

Добавим также, "Санс" осталось провести 4 матча до конца регулярного сезона НБА.

Напомним, центровой О.Лень провел результативный матч в НБА .