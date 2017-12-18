Центровий Лень встановив кілька рекордів у матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Український центровий “Фінікс Санс”, завдяки парі рекордів, привів команду до виїзної перемоги над “Міннесотою Тімбурвулвс”, передає кореспондент УНН.
За першу половину зустрічі 5-й номер драфту 2013-го року встиг відзначитись слем-данком та під завершення другої чверті виправити хибу партнера, переправивши в один дотик м’яч у кільце (42:50).
Щодо другої частині баталії Лен продовжив штампувати слем-данки в кільце “вовків”, а також став головним героєм кінцівки протистояння — центровий за 2 секунди до закінчення основного часу поставив блок-шот лідеру “Міннесоти” Джиммі Батлеру.
Таким чином, “сонячні” святкували перемогу 108:106.
Лень продемонстрував найкращий відсоток влучань з гри у — 6/9 двоочкові і закінчив матч із 5-м дабл-даблом за сезон: 12 очок + 19 підбирань. Також в активі українця 6 асистів, 2 перехоплення і 1 блок-шот.
Варто відзначити, що Лень встановив рекорд кар’єри за підбираннями — 19. Крім того, 19 підбирань є найбільшим показником серед запасних гравців “Фініксу” починаючи з 2005 року. Тоді Курт Томас зібрав аналогічну кількість відскоків.
Зауважимо, що українець став першим резервістом в історії “Санс”, якому вдалося здобути бодай 10 очок, 15 підбирань та 5 передач починаючи з 2003 року, коли це вдалося Бо Аутло.
Додамо також, в активі “Фінікса” 10 звитяг в 31 матчі — 12 місце на Заході.
Як повідомляв УНН, Лень продемонстрував стовідсотковий показник влучань у матчі НБА.