Центровой Лень установил несколько рекордов в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинский центровой “Финикс Санс” благодаря паре рекордов привел команду к выездной победы над “Миннесотой Тимбурвулвс”, передает корреспондент УНН.
За первую половину встречи 5-й номер драфта 2013 года успел отметиться слэм-данком и под завершение второй четверти исправить недостаток партнера, переправив в одно касание мяч в кольцо (42:50).
Во второй части баталии Лен продолжил штамповать слэм-данки в кольцо "волков", а также стал главным героем конечности противостояния - центровой за 2 секунды до окончания основного времени поставил блок-шот лидеру "Миннесоты" Джимми Батлер.
Таким образом, "солнечные" праздновали победу 108: 106.
Лень продемонстрировал лучший процент попаданий с игры у - 6/9 двухочковые и закончил матч с 5-м дабл-дабл за сезон 12 очков + 19 подборов. Также в активе украинском 6 ассистов, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Стоит отметить, что Лень установил рекорд карьеры по подборам - 19. Кроме того, 19 подборов является наибольшим показателем среди запасных игроков "Финиксу" начиная с 2005 года. Тогда Курт Томас собрал аналогичное количество отскоков.
Заметим, что украинец стал первым резервистом в истории "Санс", которому удалось получить хотя бы 10 очков, 15 подборов и 5 передач начиная с 2003 года, когда это удалось Потому Аутло.
Добавим также, в активе "Финикса" 10 побед в 31 матче - 12 место на Западе.
Как сообщал УНН, Лень продемонстрировал стопроцентный показатель попаданий в матче НБА.