Центральний матч туру УПЛ: "Зоря" завдала поразки "Шахтарю"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У центральній грі стартового туру другого етапу чемпіонату України з футболу луганська "Зоря" приймала донецький "Шахтар" і завдала гірникам поразки, передає кореспондент УНН.
Головні події матчу відбулися наприкінці. На 72-й хвилині Кабаєв перехопив м'яч біля чужого карного майданчику, але при виході з голкіпером свою команду врятував страж воріт гостей Анатолій Трубін.
Свого "Зоря" досягла в заключній 10-хвилинці. Подача з кутового обернулася "гарматним" ударом зльоту з лівої ноги від Богдана Михайличенка. М'яч потрапив під поперечину воріт. Далі Артем Громов міг подвоїти перевагу, але після його добивання Микола Матвієнко виніс м'яч з воротарської лінії.
Таким чином 1:0 і "гірники" зазнали другої поразки в сезоні ЧУ – 59 очок. "Зоря" з 46 очками вийшла на другий рядок УПЛ.
Додамо, що матч проходив при порожніх трибунах через спалах коронавірусу у світі.
Як повідомлялося раніше в УНН, "Дніпро-1" святкував перемогу у матчі лідерів другої шістки УПЛ.