"Дніпро-1" святкував перемогу у матчі лідерів другої шістки УПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Футболісти "Дніпра-1" прийняли вдома "Маріуполь" у зустрічі другої шістки УПЛ 23-го туру змагань, передає кореспондент УНН.

До перерви господарі могли відкрити рахунок, проте удар футболіста “Дніпра-1” прийшовся у стійку воріт. Після відпочинку забитим м’ячем відзначився форвард Олексій Хобленко з пенальті.

Наприкінці баталії Чічіков вивів на оперативний простір Супрягу і нападник поцілив у сітку воріт — 2:0.

Додамо, в таблиці “Дніпро-1” набрав 28 очок і став 6-м, а “Маріуполь” залишився з 25 пунктами — 7-мі.

Українські Національні Новини

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