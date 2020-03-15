"Дніпро-1" святкував перемогу у матчі лідерів другої шістки УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Футболісти "Дніпра-1" прийняли вдома "Маріуполь" у зустрічі другої шістки УПЛ 23-го туру змагань, передає кореспондент УНН.
До перерви господарі могли відкрити рахунок, проте удар футболіста “Дніпра-1” прийшовся у стійку воріт. Після відпочинку забитим м’ячем відзначився форвард Олексій Хобленко з пенальті.
Наприкінці баталії Чічіков вивів на оперативний простір Супрягу і нападник поцілив у сітку воріт — 2:0.
Додамо, в таблиці “Дніпро-1” набрав 28 очок і став 6-м, а “Маріуполь” залишився з 25 пунктами — 7-мі.