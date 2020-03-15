"Днепр-1" праздновал победу в матче лидеров второй шестерки УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Футболисты "Днепра-1" приняли дома "Мариуполь" во встрече второй шестерки УПЛ 23-го тура соревнований, передает корреспондент УНН.
До перерыва хозяева могли открыть счет, однако удар футболиста “Днепра-1” пришелся в стойку ворот. После отдыха забитым мячом отметился форвард Алексей Хобленко с пенальти.
В конце баталии Чичиков вывел на оперативный простор упряжи и нападающий попал в сетку ворот — 2:0.
Добавим, в таблице “Днепр-1” набрал 28 очков и стал 6-м, а “Мариуполь” остался с 25 пунктами — 7-ми.