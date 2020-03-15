Центральный матч тура УПЛ: "Заря" нанесла поражение "Шахтеру"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103390 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105995 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107960 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106699 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115962 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101498 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105801 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106759 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131660 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130492 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Центральный матч тура УПЛ: "Заря" нанесла поражение "Шахтеру"

Центральный матч тура УПЛ: "Заря" нанесла поражение "Шахтеру"

Киев  •  УНН

 • 13662 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В центральной игре стартового тура второго этапа чемпионата Украины по футболу луганская "Заря" принимала донецкий "Шахтер" и нанесла дончанам поражение, передает корреспондент УНН.

Главные события матча состоялись в конце. На 72-й минуте Кабаев перехватил мяч у чужой штрафной, но при выходе из голкипером свою команду спас страж ворот гостей Анатолий Трубин.

Своего "Заря" достигла в заключительной 10-минутке. Подача с углового обернулась "пушечным" ударом слета с левой ноги от Богдана Михайличенко. Мяч попал под перекладину ворот. Далее Артем Громов мог удвоить преимущество, но после его добивание Николай Матвиенко вынес мяч с линии вратарской.

Таким образом 1: 0 и "горняки" потерпели второе поражение в сезоне ЧУ - 59 очков. "Заря" с 46 очками вышла на вторую строчку УПЛ.

Добавим, что матч проходил при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса в мире.

Как сообщалось ранее в УНН, "Днепр-1" праздновал победу в матче лидеров второй шестерки УПЛ.

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