Центральный матч тура УПЛ: "Заря" нанесла поражение "Шахтеру"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В центральной игре стартового тура второго этапа чемпионата Украины по футболу луганская "Заря" принимала донецкий "Шахтер" и нанесла дончанам поражение, передает корреспондент УНН.
Главные события матча состоялись в конце. На 72-й минуте Кабаев перехватил мяч у чужой штрафной, но при выходе из голкипером свою команду спас страж ворот гостей Анатолий Трубин.
Своего "Заря" достигла в заключительной 10-минутке. Подача с углового обернулась "пушечным" ударом слета с левой ноги от Богдана Михайличенко. Мяч попал под перекладину ворот. Далее Артем Громов мог удвоить преимущество, но после его добивание Николай Матвиенко вынес мяч с линии вратарской.
Таким образом 1: 0 и "горняки" потерпели второе поражение в сезоне ЧУ - 59 очков. "Заря" с 46 очками вышла на вторую строчку УПЛ.
Добавим, что матч проходил при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса в мире.
Как сообщалось ранее в УНН, "Днепр-1" праздновал победу в матче лидеров второй шестерки УПЛ.