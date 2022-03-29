Центр протидії дезінформації при РНБО: росія змінює риторику щодо "біолабораторій" США в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України заявляє, що росія змінює риторику щодо "біолабораторій" США в Україні, пише УНН.
Цитата
"Російські медіа, використовуючи скандальних прокремлівських "західних експертів", почали поширювати інформацію про те, що "можуть пройти роки, перш ніж скандал із біолабораторіями та біозброєю США набере реальної сили"", - повідомили у ЦПД при РНБО.
Деталі
Як вказали у Центрі, для виконання ролі "західного експерта" російські медіа "не знайшли нікого кращого за американського ексдипломата Дж. Майкла Спрінгмана, відомого американського друга путіна".
"Зміна риторики може свідчити про те, що росія не змогла вигадати докази того, що у біолабораторіях на території України розробляли зброю масового ураження", - зазначили у ЦПД при РНБО.
А використання всесвітньовідомих скандальних друзів путіна як "західних експертів", вважають у Центрі, "може свідчити про те, що росія не має нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди".
Раніше
Радник глави ОП Подоляк вказав, що росія в ООН намагалась протягти свої наративи про “біолабораторії” в Україні, але не вийшло