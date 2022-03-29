Центр противодействия дезинформации при СНБО: россия меняет риторику по "биолабораториям" США в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявляет, что россия меняет риторику по "биолабораториям" США в Украине, пишет УНН.
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"Российские медиа, используя скандальных прокремлевских "западных экспертов", начали распространять информацию о том, что "могут пройти годы, прежде чем скандал с биолабораториями и биооружием США вступит в реальную силу", - сообщили в ЦПД при СНБО.
Детали
Как указали в Центре, для выполнения роли "западного эксперта" российские медиа "не нашли никого лучше американского экс-дипломата Дж. Майкла Спрингмана, известного американского друга путина".
"Изменение риторики может свидетельствовать о том, что россия не смогла придумать доказательства того, что в биолабораториях на территории Украины разрабатывали оружие массового поражения", - отметили в ЦПД при СНБО.
А использование всемирно известных скандальных друзей путина как "западных экспертов", считают в Центре, "может свидетельствовать о том, что россия не имеет новых ресурсов для создания более убедительной пропаганды".
Ранее
Советник главы ОП Подоляк указал, что россия в ООН пыталась протащить свои нарративы о “биолаборатории” в Украине, но не получилось.