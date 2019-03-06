Центр Києва зупинився у вечірніх заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Станом на 19:40 у центральній частині Києва спостерігається максимальний рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, за даними сервісу, найбільше рух ускладнено вулицями Хрещатик, Володимирською, Басейною, Великою Житомирською, Верхнім Валом, бульваром Тараса Шевченка.
Частково рух ускладнено проспектами Перемоги, Соборності та Валерія Лобановського, а також вулицями Жилянською, Олени Теліги, Степана Бандери, Русанівською набережною.
Також рух призупинився на мосту Метро в напрямку до лівого берега. Незначне уповільнення руху помітне на Північному та Південному мостах.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва паралізовано рух через масштабну ДТП.