Центр Киева остановился в вечерних пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. По состоянию на 19:40 в центральной части Киева наблюдается максимальный уровень пробок. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, по данным сервиса, больше всего движение затруднено по улицам Крещатик, Владимирской, Бассейной, Большой Житомирской, Верхнему Валу, бульварому Тараса Шевченко.
Частично движение затруднено проспектами Победы, Соборности и Валерия Лобановского, а также улицам Жилянской, Елены Телиги, Степана Бандеры, Русановской набережной.
Также движение приостановилось на мосту Метро в направлении левого берега. Незначительное замедление движения заметно на Северном и Южном мостах.
Как сообщал УНН, в центре Киева парализовано движение из-за масштабной ДТП.